Мільярди на квітах: як українці посунули голландські сорти з прилавків

Попри важкі часи та обстріли, українці не відмовляють собі у букеті квітів. І хоч чимало букетів із чорними стрічками, які символізують сум втрат, обсяг продажів за минулий рік сягнув 9,5 млрд гривень. Це на 23% більше ніж у 2023 році. Попит сприяє появі нових квіткових крамниць і розвитку бізнесу.

Українські квіти посувають голландські з полиць

Окрім бажання отримати хоч крапельку світлих емоцій, українці почали більше вирощувати саме українських квітів. Тепер привезений з Голландії тюльпан чи гортензія для багатьох стають розкішшю. Так на ринку з’явились українські жоржини, люпини, айстри, гортензії, тюльпани та гладіолуси.

Доходить до того, що фермерам вигідніше вирощувати саме квіти, ніж городину. Анастасія за 10 років у квітковому бізнесі пройшла чимало. Від невеличкої майстерні вдома до студій у самісінькому центрі Тернополя та Львова.

Підприємиця не приховує: третина продажів — 8 березня та 14 лютого. Найчастіше українці купують троянди. І лише 10-15% квітів продається восени. На початку війни квітковий бізнес міг закритися, однак люди приходили, аби привітати найрідніших людей навіть у такий час.

За тиждень-півтора після початку повномасштабної війни люди приходили і казали: “Дякую, що ви працюєте, що ви даєте можливість привітати маму, бабусю”. Стало зрозуміло, що все-таки квіти людям потрібні.

Статистика цей факт лише підтверджує: минулого року обсяг продажів квітів в Україні склав 9,5 млрд грн. Голландці, які постачають квіти в Україну, дивуються, що попит не лише не зник, а й зріс на 30%.

У містах помітно побільшало квіткових крамниць. Стартувати в цьому бізнесі можна від $2 тис. Ціна на квіти змінюється щотижня. На вартість впливає курс євро, розмитнення, транспортування і навіть пакування, в якому привезуть квіти.

Після початку повномасштабної війни виник новий тренд: частка імпортних квітів на українському ринку впала — українці вирощують своє. На сьогодні імпортні квіти — 30-45% ринку. Магазини купують чимало квітів у місцевих виробників.

Ми дуже сильно конкуруємо саме з голландською еустомою. Голландія на сьогодні вирощує квітку цілий рік, а ми — тільки півроку, — кажуть фахівці з Запоріжжя.

Та й фокусуються наші фермери на якості квіток — мають бути великими, пишними і красивими. Хоч зовсім поруч уже фронт, релокуватися не планують — а навпаки, додають теплиці.

А якщо купувати квіти — не для тебе, ми розповідали, які квіти найлегше виростити у саду.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!