Відео Lifestyle

Мільярди на квітах: як українці посунули голландські сорти з прилавків

Христина Величанська 23 Серпня 2025, 14:00

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь