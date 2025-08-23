Видео Lifestyle

Миллиарды на цветах: как украинцы подвинули голландские сорта с прилавков

Кристина Величанская 23 августа 2025, 14:00

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь