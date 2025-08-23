Миллиарды на цветах: как украинцы подвинули голландские сорта с прилавков

Несмотря на тяжелые времена и обстрелы, украинцы не отказывают себе в букете цветов. И хотя немало букетов с черными лентами, которые символизируют грусть потерь, объем продаж за прошлый год составил 9,5 млрд гривен. Это на 23% больше, чем в 2023 году. Спрос способствует появлению новых цветочных магазинов и развитию бизнеса.

Украинские цветы сдвигают голландские с полок

Кроме желания получить хоть капельку светлых эмоций, украинцы стали больше выращивать именно украинские цветы. Теперь привезенный из Голландии тюльпан или гортензия для многих становятся роскошью. Так на рынке появились украинские георгины, люпины, астры, гортензии, тюльпаны и гладиолусы.

Доходит до того, что фермерам выгоднее выращивать именно цветы, чем овощи. Анастасия за 10 лет в цветочном бизнесе прошла немало. От небольшой мастерской дома до студий в центре Тернополя и Львова.

Предприниматель не скрывает: треть продаж — 8 марта и 14 февраля. Чаще всего украинцы покупают розы. И только 10-15% цветов продается осенью. В начале войны цветочный бизнес мог закрыться, но люди приходили, чтобы поздравить самых родных даже в такое время.

Через неделю-полторы после начала полномасштабной войны люди приходили и говорили: “Спасибо, что вы работаете, что вы даете возможность поздравить маму, бабушку”. Стало ясно, что все-таки цветы людям нужны.

Статистика этот факт лишь подтверждает: в прошлом году объем продаж цветов в Украине составил 9,5 млрд грн. Голландцы, поставляющие цветы в Украину, удивляются, что спрос не только не исчез, но вырос на 30%.

В городах заметно прибавилось цветочных магазинов. Стартовать в этом бизнесе можно от $2 тыс. Цена на цветы меняется еженедельно. На стоимость влияет курс евро, растаможка, транспортировка и даже упаковка, в которой привезут цветы.

После начала полномасштабной войны возник новый тренд: доля импортных цветов на украинском рынке упала — украинцы выращивают свое. На сегодня импортные цветы — 30-45% рынка. Магазины покупают много цветов у местных производителей.

Мы очень сильно конкурируем именно с голландской эустомой. Голландия сегодня выращивает цветок круглый год, а мы — только полгода, — говорят специалисты из Запорожья.

Да и фокусируются наши фермеры на качестве цветков — они должны быть большими, пышными и красивыми. Хотя совсем рядом фронт, релоцироваться не планируют — а наоборот, добавляют теплицы.

