Інсульти у 30 і зношені судини: як війна впливає на серце, нирки і гормони

Серцево-судинна система українців, які пережили стрес війни, на 15 років старша, ніж за паспортом. Шокує, правда? З початком війни на 15% побільшало патологій у новонароджених, і на 100 тисяч більше випадків діабету зафіксували у 2023 році, ніж у 2021.

Війна вбиває нас не лише ракетами і дронами. Це удар по здоров’ю, якого ми можемо відразу і не відчувати. А як від цього захиститися?

Війна зістарює серце і судини на 10-15 років

Українці все частіше скаржаться на самопочуття. Скаржиться і молодь! Це можна було б списати на психосоматику, але українські лікарі постійно проводять дослідження. За останній рік вони дійшли висновків, що наші організми швидше старіють і набувають хвороб.

Ми рік надавали допомогу мешканцям Бишівської громади, які постраждали після ракетного обстрілу. Мешканці, які перебували під час ракетного обстрілу і лишаються жити на території громади, старші за свій паспортний вік на 10-12 років.

Також лікарі отримали дані, за якими люди, що не перебували в умовах воєнних дій, мають ознаки хронічної хвороби нирок. З віком зменшується функціональна активність всіх систем в організмі.

Зміни на нейронному рівні стали спостерігатися вже у 40-річних, повідомила головна співробітниця відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів Інституту імені геронтології імені Чеботарьова Валентина Чижова.

Дослідження вказали, що найбільше страждає серцево-судинна система, яка стає старшою за нас на 10-12 років. Під впливом стресу в організмі надмірно виділяються гормони адреналіну і кортизолу. Аби збалансувати це, нам потрібен сон. Та більшість ночей проходить в умовах російських атак.

Гормон мелатонін не виробляється у достатній кількості. Замість мелатоніну під час російських атак виробляється кортизол. Так продовжується і зранку. Тобто наші організми перебувають під постійною дією кортизолу, що шкодить серцю і судинам.

Такі тривалі навантаження скорочують тривалість життя. Кортизол провокує підвищений тиск, високу частоту серцевих скорочень, погіршення функцій нирок. До всього, організми недоотримують гормонів радості. Позитивні новини перестають викликати захват і задоволення.

Гіпертонічна хвороба помолодшала. У нас є пацієнт, якому 37 років, і він вже після атеротромботичного інсульту.

Спазмовані судини не здатні донести поживні речовини до органів і тканин, доносити правильно ліки. З початку повномасштабної війни кількість інсультів в Україні зросла на 16%. І через війну інсульт молодшає на 10-15 років.

Що робити

Аби зменшувати вплив війни на здоров’я, лікарі радять збалансовано і корисно харчуватися. Щоденно їсти овочі та фрукти. Ми ділилися формулою здорової тарілки. Для судин їж зелені овочі та фрукти.

Важливий і рух. Приділяй час прогулянкам, спорту. Можна займатися скандинавською ходьбою.

Третя рекомендація лікарів — спілкування. Не закривайся у собі, а спілкуйся з рідними та друзями, колегами та сусідами.

Та, здається, найбільше війна впливає на психіку. Ми стаємо злішими, агресивними і менш людяними. У великому ексклюзиві ми розповідали, що кажуть лікарі про те, як нас змінює війна.

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