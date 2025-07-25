Инсульты в 30 и изношенные сосуды: как война влияет на сердце, почки и гормоны

Сердечно-сосудистая система украинцев, переживших стресс войны, на 15 лет старше, чем по паспорту. Шокирует, правда? С началом войны на 15% увеличилось патологий у новорожденных, и на 100 тысяч больше случаев диабета зафиксировали в 2023, чем в 2021 году.

Война убивает нас не только ракетами и дронами. Это удар по здоровью, которого мы можем сразу и не ощущать. А как от этого защититься?

Война состаривает сердце и сосуды на 10-15 лет

Украинцы все чаще жалуются на самочувствие. Жалуется и молодежь! Это можно было бы списать на психосоматику, но украинские врачи постоянно проводят исследования. За последний год они пришли к выводам, что наши организмы быстрее стареют и приобретают болезни.

Мы год помогали жителям Бышевской громады, пострадавшим после ракетного обстрела. Жители, которые находились во время ракетного обстрела и остаются жить на территории громады, старше своего паспортного возраста на 10-12 лет.

Также врачи получили данные, по которым у людей, не находившихся в условиях военных действий, есть признаки хронической болезни почек. С годами уменьшается функциональная активность всех систем в организме.

Изменения на нейронном уровне стали наблюдаться уже у 40-летних, сообщила главная сотрудница отдела клинической физиологии и патологии внутренних органов Института геронтологии имени Чеботарева Валентина Чижова.

Исследования показали, что больше всего страдает сердечно-сосудистая система, которая становится старше нас на 10-12 лет. Под влиянием стресса в организме излишне выделяются гормоны адреналина и кортизола. Чтобы сбалансировать это, нам нужен сон. Но большинство ночей проходят в условиях российских атак.

Гормон мелатонин не вырабатывается в достаточном количестве. Вместо мелатонина во время российских атак вырабатывается кортизол. Так продолжается и с утра. То есть наши организмы находятся под постоянным действием кортизола, что вредит сердцу и сосудам.

Такие длительные нагрузки сокращают продолжительность жизни. Кортизол провоцирует повышенное давление, высокую частоту сердечных сокращений, ухудшение функций почек. Ко всему прочему, организмы недополучают гормонов радости. Положительные новости перестают вызывать восторг и удовольствие.

Гипертоническая болезнь помолодела. У нас есть пациент, которому 37 лет, и он уже после атеротромботического инсульта.

Спазмированные сосуды не способны донести питательные вещества до органов и тканей, доносить правильно лекарства. С начала полномасштабной войны количество инсультов в Украине выросло на 16%. И из-за войны инсульт молодеет на 10-15 лет.

Что делать

Чтобы снизить влияние войны на здоровье, врачи советуют сбалансированно и полезно питаться. Ежедневно есть овощи и фрукты. Мы делились формулой здоровой тарелки. Для сосудов ешь зеленые овощи и фрукты.

Важно и движение. Уделяй время прогулкам, спорту. Можно заниматься скандинавской ходьбой.

Третья рекомендация врачей — общение. Не закрывайся в себе, а общайся с родными и друзьями, коллегами и соседями.

Но, кажется, больше всего война влияет на психику. Мы становимся злыми, агрессивными и менее человечными. В большом эксклюзиве мы рассказывали, что говорят врачи о том, как нас меняет война.

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