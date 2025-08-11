Фільм Соляріс: чесно та без стереотипів про сучасний український балет

У Львівській національній опері відбулася прем’єра документального фільму блогерки й балетної оглядачки Катерини Єлецьких. Стрічка розповідає про створення масштабної постановки Соляріс, натхненної романом Станіслава Лема.

Як знімають балет у воєнний час і тому ця робота стала важливою віхою в історії українського мистецтва — читай на Вікнах.

Фільм Соляріс: як нова стрічка відкриває лаштунки українського балету

У Львові презентували перший в Україні документальний фільм про створення сучасного балету. Стрічка Соляріс показує творчий процес із середини, від перших репетицій до прем’єри на сцені.

Камера вперше зазирнула туди, де зазвичай бувають лише артисти й постановники. Автори проекту кажуть, що за допомогою фільму прагнуть змінити уявлення глядача про балет.

— Це модерн, не класичний балет. Він переходить всі межі того балету, який ми звикли бачити. До того ж є стереотип, що балет — це білі пачки, щось таке старе й олдскульне. Тут максимально зруйновані всі стереотипи. Сучасна хореографія, декорації й молода команда, — розповідає Катерина Єлецьких.

Фільм знімали у квітні, якраз напередодні прем’єри балету. Камера стежила за роботою артистів, режисерів, сценографів і костюмерів. Кожен кадр — це крихта великого процесу, що став мистецькою подією.

— Іноді ти з ними не маєш часу поспілкуватися: про що вони думають в той момент, коли творять саме цей костюм, чи інший момент танцю. А в фільмі ти відчуваєш цей процес творення, — каже генеральний директор Львівської національної опери Василь Вовкун.

Балет Соляріс — це більше ніж фантастика. Поставлений за мотивами культового роману Станіслава Лема, він приводить глядача у глибини людської свідомості. Тут на загадковій планеті розмиваються межі між уявним і реальним.

Кожен герой зустрічається з власними страхами, спогадами та сенсами буття. І саме цей складний емоційний світ артисти намагаються передати мовою тіла.

— В нас була перед цим вистава Тіні забутих предків. А це взагалі інакша вистава, бо це повністю модерн. По-інакшому тіло працює, зовсім інакші рухи, — пояснює провідний соліст Арсен Марусенко.

Історія Солярісу — це не лише про танець, а пошук нового звучання українського балету, його відрив від радянського минулого. Це перший документальний фільм про балет у незалежній Україні.

— На жаль, через те, що ми дуже багато часу були залежні від наших сусідів і під тиском російської пропаганди, ми майже не маємо документованих архівів, з якими можуть працювати наступні покоління, — додає Катерина.

Документальна стрічка Соляріс уже встигла зворушити львівську публіку, показавши, як народжується велике мистецтво в умовах війни. А головне дійство ще попереду. Прем’єра балетної постановки відбудеться 29 серпня на сцені Львівської національної опери.

