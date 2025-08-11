Фильм Солярис: честно и без стереотипов о современном украинском балете

Во Львовской национальной опере состоялась премьера документального фильма блогера и балетного обозревателя Екатерины Елецких. Лента рассказывает о создании масштабной постановки Солярис, вдохновленной романом Станислава Лема.

Как снимают балет в военное время, и поэтому эта работа стала важной вехой в истории украинского искусства — читай на Вікнах.

Фильм Солярис: как новая лента открывает кулисы украинского балета

Во Львове представили первый в Украине документальный фильм о создании современного балета. Лента Солярис показывает творческий процесс изнутри, от первых репетиций до премьеры на сцене.

Камера впервые заглянула туда, где обычно бывают только артисты и постановщики. Авторы проекта говорят, что с помощью фильма стремятся изменить представление зрителя о балете.

— Это модерн, не классический балет. Он переходит все границы того балета, который мы привыкли видеть. К тому же есть стереотип, что балет — это белые пачки, что-то такое старое и олдскульное. Здесь максимально разрушены все стереотипы. Современная хореография, декорации и молодая команда, — рассказывает Екатерина Елецких.

Фильм снимали в апреле, как раз накануне премьеры балета. Камера следила за работой артистов, режиссеров, сценографов и костюмеров. Каждый кадр — это капля большого процесса, ставшего художественным событием.

— Иногда у тебя нет времени пообщаться: о чем они думают в тот момент, когда делают именно этот костюм, или другой момент танца. А в фильме ты чувствуешь этот процесс создания, — говорит генеральный директор Львовской национальной оперы Василий Вовкун.

Балет Солярис — это больше, чем фантастика. Поставленный по мотивам культового романа Станислава Лема, он приводит зрителя в глубины человеческого сознания. Здесь на загадочной планете размываются границы между воображаемым и реальным.

Каждый герой встречается со страхами, воспоминаниями и смыслами бытия. И именно этот сложный эмоциональный мир артисты пытаются передать языком тела.

— У нас был перед этим спектакль Тени забытых предков. А это вообще другой спектакль, потому что это полностью модерн. Иначе тело работает, совсем другие движения, — объясняет ведущий солист Арсен Марусенко.

История Соляриса — это не только о танце, а поиске нового звучания украинского балета, его отрыве от советского прошлого. Это первый документальный фильм о балете в независимой Украине.

— К сожалению, из-за того, что мы очень много времени были зависимы от наших соседей и под давлением российской пропаганды, у нас почти нет документированных архивов, с которыми могут работать следующие поколения, — добавляет Екатерина.

Документальная лента Солярис уже успела тронуть львовскую публику, показав, как рождается великое искусство в условиях войны. А главное действие еще впереди. Премьера балетной постановки пройдет 29 августа на сцене Львовской национальной оперы.

Напомним, что недавно актер Александр Рудинский рассказал о росте популярности театра среди украинцев.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!