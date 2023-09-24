Мечтал о Киевской опере даже после того, как приобрел мировую известность! История мастера балета Сержа Лифаря

Во всем мире перед его талантом склоняли голову, ему обязаны возрождением французского балета. Его имя вошло в историю культуры Франции, в то время как на родине о нем почти не слышали. Серж Лифарь — безгранично талантливый украинец, который гордился своим происхождением и мечтал выступить на сцене Киевской оперы, но имя которого было запрещено в Советском Союзе.

Серж Лифарь стремительно ворвался в балетный мир Парижа и совершил там революцию. Франция боготворила его, а Шарль де Голль предлагал французское гражданство, но он отвечал отказом, словами: “Я — украинец и горжусь этим”.

Его историю рассказали в программе Утро в большом городе.

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Детство Сержа Лифаря

Будущая звезда французского балета родилась в Киеве в 1905 году под именем Сергей Лифарь. Мальчик рос в большой любви к родному городу, своему роду и к стране, которая еще тогда не обрела независимость. Часто Сергей гостил у дедушки в Каневе, и тот рассказывал, что их род имел казацкую славу, предки были казаками и имели даже грамоты от гетманов.

В детстве и в подростковом возрасте ничто не указывало на то, что Сергей станет выдающимся танцовщиком балета. На первую репетицию он попал в достаточно взрослом для балета возрасте — в 15-16 лет. Его упорство, изнурительные репетиции и чувство танца сделали из него звезду.

От первого шага к воплощению мечты

Переломный момент в жизни Сергея случился, когда он понял, что больше не может жить в большевистском Киеве. Тогда он бежал через закрытые большевиками границы в Париж. Но его поймали, арестовали и допросили. В Париж его отпустили при условии, что там он будет агентом, но Сергей отказался. Идею убежать он не оставил и на второй раз ему это удалось.

В Париже он пошел на пробы к известному тогда балетному деятелю, искавшему танцоров в свою труппу. Талант парня заметили сразу, однако Сергею посоветовали подтянуть технику в Италии и вернуться назад. Так родился Серж Лифарь — будущий гений и легенда балета.

Серж Лифарь в Украине

Лифарь получил себе имя и славу в мире, а советская власть так и не выпустила его на сцену Киевского оперного театра, о которой он так мечтал, ни единого раза. Во время бегства в Париж он перешел дорогу советским властям и они сделали все, чтобы имя Сержа Лифаря не звучало нигде в советской Украине.

Свою заслуженную пенсию он провел с супругой в Швейцарии. Украину после эмиграции Серж посетил только раз, в начале 60-х годов, и был невероятно счастлив вновь увидеть родной Киев.

Напомним, ранее мы рассказывали о выставке ежедневников украинских художников в Копенгагене.

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