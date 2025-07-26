Кров’янка, медовуха й чебуреки: як село під Києвом відроджує козацьку історію

Відродити колишню славу села взялися у Світильні, що на Київщині. Громада, переживши окупацію у березні 2022 і відбудову руїни — переоцінила власну історію. Тож було вирішено відбудувати козацьку церкву і привабити туристів. Для початку організували фестиваль на горі. Про неї згадують літописці, як про городище, що заклав князь Київської Русі Володимир Великий.

Село під Києвом приваблює туристів: що можна побачити у Світильні

Літописне городище у селі Світильня. На горі, за земляними валами, ярмарок, співи і забави для дітей. Громада зійшлася на фестиваль. Найгаласніше біля столів із наїдками.

Кров’янка домашня, домашня ковбаска, зельц, біляші, чебуреки. Ну це не це гуляння на кров’янку, в основному чебуреки беруть!

Місцевий пасічник продає медовуху і дефіцитний цьогоріч липовий мед. Школярі пригощають компотом за донат. Гроші збирають у банку для захисників. Компоти пропонують з порічки та вишні. Мінімальний донат — 10 гривень. Збір на потреби захисників тут не один. Усі гроші обіцяє проконтролювати староста.

Те, що збереться тут на фестивалі, вся допомога піде військовим. З нашого старостату хлопець воює і це йому допомога, — каже староста Світильнянського округу Сергій Шевченко.

Фестиваль організовують самі селяни. Люди дуже самоорганізовані та активні. Тож Світлофест існує вже другий рік. Проводити фестиваль на горі вигадала Тетяна Сметана. Після брутального свавілля росіян у 2022 році, люди стали більше цінувати рідний край.

Це фортифікаційна споруда, її збудували для того, щоб передавати інформацію, саме світло. Я знала, що це святе місце. І коли я прочитала це, мене взагалі підштовхнуло до того, що тут потрібно щось робити, щоб сюди з’їжджалися люди, туристичні потоки.

Потоки туристів — поки лише плани на майбутнє. А поки у громаді клопіт із відбудовою. За три роки після деокупації, в селі звітують, встигли вже чимало. Уже відбудували 98% будинків, що були зруйновані росіянами. Староста каже, що після деокупації люди стали більш згуртованими.

Односельчанин Євген помітив схожі зміни. Він майже три роки пробув у російському полоні. Повернувся лише два місяці тому.

Люди стали втомлені. На них дивишся, а вони втомлені, — каже захисник.

Євген після нападу росіян у лютому 2022 добровольцем узяв до рук зброю і перші місяці боронив рідний край. Нині Євген проходить реабілітацію. Незабаром планує повернутися на службу. Громада ж міркує, як добудувати нову церкву на місці зруйнованої комуністами.

Хочуть відтворити козацьку церкву 16 століття.

Та не всі громади можуть провести фестиваль і трошки відпочити! На Київщині люди бояться навіть вийти з дому через агресивних собак. Що за ситуація виникла в селі Мирча.

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