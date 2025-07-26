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Кровянка, медовуха и чебуреки: как село под Киевом возрождает казацкую историю

Инна Гуриненко, журналистка программы Вікна-новини 26 июля 2025, 16:00

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