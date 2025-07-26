Кровянка, медовуха и чебуреки: как село под Киевом возрождает казацкую историю

Возродить былую славу села взялись в Светильне Киевской области. Люди, пережив оккупацию в марте 2022 и восстановление руины, переоценили собственную историю. Поэтому было решено отстроить казацкую церковь и привлечь туристов. Для начала организовали фестиваль на горе. О ней вспоминают летописцы, как о городище, заложенном князем Киевской Руси Владимиром Великим.

Село под Киевом привлекает туристов: что посмотреть в Светильнике

Летописное городище в селе Светильня. На горе, за земляными валами, ярмарка, пение и забавы для детей. Общество сошлось на фестиваль. Шумнее всего у столов с едой.

Кровянка домашняя, домашняя колбаска, зельцы, беляши, чебуреки. Ну это не это гулянье на кровянку, в основном чебуреки берут!

Местный пчеловод продает медовуху и дефицитный в этом году липовый мед. Школьники угощают компотом за донат. Деньги собирают в банку для защитников. Компоты предлагают из смородины и вишни. Минимальный донат — 10 гривен. Сбор на нужды защитников здесь не один. Все деньги обещает проконтролировать староста.

То, что соберется здесь на фестивале, вся помощь пойдет военным. С нашего старостата парень воюет и это ему помощь, — говорит староста Светильнянского округа Сергей Шевченко.

Фестиваль организовали жители села. Люди очень самоорганизованные и активные. Так что Светлофест существует уже второй год. Проводить фестиваль на горе придумала Татьяна Сметана. После грубого произвола россиян в 2022 году люди стали больше ценить родной край.

Это фортификационное сооружение, его построили для того, чтобы передавать информацию, сам свет. Я знала, что это святое место. И когда я прочла это, меня подтолкнуло к тому, что здесь нужно что-то делать, чтобы сюда съезжались люди, туристические потоки.

Потоки туристов — пока только планы на будущее. А пока в громаде хлопоты с восстановлением. За три года после деоккупации, в селе отчитываются, успели уже немало. Отстроили 98% домов, разрушенных россиянами. Староста говорит, что после деоккупации люди стали более сплоченными.

Односельчанин Евгений заметил схожие изменения. Он почти три года пробыл в российском плену. Вернулся всего два месяца назад.

Люди стали уставшими. На них смотришь, а они уставшие, — говорит защитник.

Евгений после нападения россиян в феврале 2022 года добровольцем взял в руки оружие и первые месяцы защищал родной край. Сейчас Евгений проходит реабилитацию. Скоро планирует вернуться на службу. Громада же рассуждает, как достроить новую церковь на месте разрушенной коммунистами.

Хотят воссоздать казацкую церковь 16 века.

Но не все громады могут провести фестиваль и немного отдохнуть! В Киевской области люди боятся даже выйти из дома из-за агрессивных собак. Что за ситуация возникла в селе Мирча?

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