Пакет на 1000 грн стає легшим: як подорожчали м’ясо і фрукти

Уже дорожче, ніж в Європі — у магазинах ціни на продукти останній рік б’ють рекорди. Багато товарів у нас дорожчі, ніж у Польщі, Румунії, Словаччині. А ще дорожчає оренда житла, ліки та пальне. Пенсії, мінімалку та прожитковий мінімум цього року не індексували, бо підвищення у нещасні 100 грн коштували б державі мільярди, яких немає.

На скільки подорожчали продукти: порівняння з 2022 роком

При цьому середня зарплата наших сусідів десь втричі більша. Як прожити на середню зарплату, а тим паче пенсію в Україні — вже виклик. На столичних ярмарках людно — кияни тупцюють у чергах. Розпитують, що скільки коштує, але купують мало.

Продавці у розпачі визнають: виторг не той, що раніше. Їм тепер невигідно їздити до Києва на ярмарки.

Бедро, грудинка, крило — таке, на супчик! А щоб цілу курочку, то штук 5-6 беруть за базар тільки, — каже продавчиня Алла.

Домашня курка від 160 грн до 220 грн за кіло. Дорожче, ніж торік, бо зросли ціни на зерно. Поруч прилавок зі свининою, яка за останні місяці виросла в ціні на третину. Сало зараз по 250 грн, м’ясо 280, 250, 230 грн. Дешевше не буде!

Через війну скоротилося поголів’я, та й корми дорогі. Ягоди і сезонні фрукти цього літа теж розкіш. Абрикоси й персики коштують по 200 грн/кіло. Сливи дешевше, по 100 грн. Лохина єдина, що впала в ціні. Нині можна придбати по 180 грн/кілограм.

Ми мали велику проблему із заморозками у квітні — на початку травня. Велику кількість втрат імпортуємо. Але заморозки були майже по всій Східній Європі, — каже заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Овочі поки не дешевшають. Картопля, морква та цибуля — по 30 грн. У магазинах трохи дешевше. Помідори досі 80-100, баклажани 60, огірки 40-50 грн. Борщовий набір має подешевшати до кінця серпня. Овочам погода цьогоріч навпаки сприяє.

Ера дешевих продуктів в Україні минає. Ціни ростуть швидше за інфляцію. Українське вершкове масло на чверть дорожче за польське. У 2022 році на 1000 гривень можна було накупити: 2 кг курки, 2 кг свинини, 10 кг картоплі і ще 40 яєць.

Сьогодні на ці гроші можна купити: 1 кг курки, 1 кг свинини, 5 кг картоплі й 60 яєць. За три роки наша продуктова корзина зменшилася на половину. Попри все, у 2026 році, ймовірно, легше не стане.

Заморозки навесні та злива влітку знищили перший урожай меду у 2025 році. Саме тому ціна на мед в Україні злетіла у рази.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!