Пакет на 1000 грн становится легче: как подорожали мясо и фрукты

Уже дороже, чем в Европе — в магазинах цены на продукты в последний год бьют рекорды. Многие товары у нас дороже, чем в Польше, Румынии, Словакии. А еще дорожает аренда жилья, лекарства и горючее. Пенсии, минималку и прожиточный минимум в этом году не индексировали, потому что повышение в несчастные 100 грн стоили бы государству миллиарды, которых нет.

На сколько подорожали продукты: сравнение с 2022 годом

При этом средняя зарплата наших соседей где-то втрое больше. Как прожить на среднюю зарплату, а тем более пенсию в Украине — уже вызов. На столичных ярмарках людно — киевляне топчутся в очередях. Расспрашивают, что сколько стоит, но покупают мало.

Продавцы в отчаянии признают: выручка не та, что раньше. Им теперь невыгодно ездить в Киев на ярмарки.

Бедро, грудинка, крыло — такое, на супчик! А чтобы целую курочку, то штук 5-6 берут за базар только, — говорит продавец Алла.

Домашняя курица от 160 до 220 грн за кило. Дороже, чем в прошлом году, потому что выросли цены на зерно. Рядом прилавок со свининой, которая за последние месяцы выросла в цене на треть. Сало сейчас по 250 грн, мясо 280, 250, 230 грн. Дешевле не будет!

Из-за войны сократилось поголовье, да и корма дорогие. Ягоды и сезонные фрукты этим летом тоже роскошь. Абрикосы и персики стоят по 200 грн/кило. Сливы подешевле, по 100 грн. Голубика единственная, что упало в цене. Сейчас можно купить по 180 грн/кг.

У нас была большая проблема с заморозками в апреле — начале мая. Большое количество потерь импортируем. Но заморозки были почти по всей Восточной Европе, — говорит заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Овощи пока не дешевеют. Картофель, морковь и лук — по 30 грн. В магазинах чуть дешевле. Помидоры до сих пор 80-100, баклажаны 60, огурцы 40-50 грн. Борщевой набор должен подешеветь до конца августа. Овощам погода в этом году наоборот способствует.

Эра дешевых продуктов в Украине заканчивается. Цены растут быстрее инфляции. Украинское сливочное масло на четверть дороже польского. В 2022 году на 1000 гривен можно было купить: 2 кг курицы, 2 кг свинины, 10 кг картофеля и еще 40 яиц.

Сегодня на эти деньги можно купить: 1 кг курицы, 1 кг свинины, 5 кг картофеля и 60 яиц. За три года наша продуктовая корзина сократилась на половину. Тем не менее, в 2026 году, вероятно, легче не станет.

Заморозки весной и ливень летом уничтожили первый урожай меда в 2025 году. Поэтому цена на мед в Украине взлетела в разы.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!