Сьогодні в Україні — останні дзвоники у школярів. Харківські діти святкують випускний під землею! Через близькість до фронту школярі можуть вчитися лише в метро та підземних школах — як це впливає на їхні мрії? У Харкові 8600 випускників, але половина з них — в евакуації.

Останній дзвоник у Харкові: як він пройшов у підземці

Попри обстріли, харківські школярі перемагають на міжнародних олімпіадах — 55% українських перемог належить саме їм! Хоч майже щоночі по місту гатять російські дрони, діти не хочуть покидати рідне місто. До вересня у Харкові планують побудувати ще три підземні школи та перший в Україні підземний садочок.

Міський голова Харкова Ігор Терехов привітав випускників зі святом.

Зі святом останнього дзвоника, велика освітянська родино! Ми обовʼязково вистоїмо! Ми здобудемо мир для наступних поколінь і разом побудуємо щасливу Україну!

Ми лишаємося і вступаємо тут! Випускники Харкова про останній дзвоник і свої мрії / 3 Фотографії

У більшості шкіл Харкова останній дзвоник пройшов дистанційно. Тільки кожен шостий учень може вчитися за партами, через близькість до фронту. Останній дзвоник проходить у метрошколі. Тут патріотична і святкова атмосфера.

У підземці танцюють і випускний вальс. Діти охоче розповідають про плани і мрії. Значна частина хоче вступати у харківські виші.

Планую вступати до медичного у Харкові і жити теж у Харкові. А я хочу стати агрономом, вступити у біотехнічний на факультет агрономії, і взагалі планую тут жити, — діляться випускники.

І додають, що саме молодь має лишатися у місті, аби розбудовувати і розвивати його. Хоч сьогоднішня ніч для харків’ян була безсонною, на останньому дзвонику всі вбрані і красиві. А учні встигають ще й перемагати на олімпіадах в Україні та за кордоном.

Раніше ми ділилися привітаннями випускникам від батьків.

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