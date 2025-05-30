Сегодня в Украине последние звонки у школьников. Харьковские дети отмечают выпускной под землей! Из-за близости к фронту школьники могут учиться только в метро и подземных школах — как это влияет на их мечты? В Харькове 8600 выпускников, но половина из них — в эвакуации.

Последний звонок в Харькове: как он прошел в подземке

Несмотря на обстрелы, харьковские школьники имеют успехи на международных олимпиадах — 55% украинских побед принадлежит именно им! Хотя почти каждую ночь по городу бьют российские дроны, дети не хотят покидать родной город. До сентября в Харькове планируют построить еще три подземных школы и первый в Украине подземный садик.

Мэр Харькова Игорь Терехов поздравил выпускников с праздником.

С праздником последнего звонка, большая образовательная семья! Мы обязательно выстоим! Мы добудем мир для следующих поколений и вместе построим счастливую Украину!

Мы остаемся и поступаем здесь! Выпускники Харькова о последнем звонке и своих мечтах / 3 Фотографии

В большинстве школ Харькова последний звонок прошел дистанционно. Только каждый шестой ученик может учиться за партами из-за близости к фронту. Последний звонок проходит в метрошколе. Здесь патриотическая и праздничная атмосфера.

В подземке танцуют и выпускной вальс. Дети охотно рассказывают о планах и мечтах. Значительная часть хочет поступать в харьковские вузы.

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Планирую поступать в медицинский в Харькове и жить тоже в Харькове. А я хочу стать агрономом, поступить в биотехнический факультет агрономии, и вообще планирую здесь жить, — делятся выпускники.

И добавляют, что именно молодежь должна оставаться в городе, чтобы развивать его. Хотя сегодняшняя ночь для харьковчан была бессонной, на последнем звонке все нарядные и красивые. А ученики успевают еще и побеждать на олимпиадах в Украине и за границей.

Раньше мы делились поздравлениями выпускникам от родителей.

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