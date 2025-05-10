Lifestyle

Як один мультфільм врятував Pixar від банкрутства та Стіва Джобса

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 10 Травня 2025, 20:00
Битва за Торецьк
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