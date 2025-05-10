Як один мультфільм врятував Pixar від банкрутства та Стіва Джобса

Хоча б раз у житті кожен із нас дивився мультфільми студії Pixar, а їхнє лого з лампою, яка витісняє собою букву “і” у назві стало легендарним.

Це перша компанія, яка зробила мультик повністю за допомогою комп’ютерної графіки, та подарувала світові Історію іграшок, Корпорацію монстрів, Рататуй та інші хіти.

Однак мало хто знає, що протягом дев’яти років студія була збитковою, хоч зняла чимало бестселерів. До чого тут Стів Джобс та чому саме лампа стала символом компанії — розповіли у програмі Ранок у великому місті.

Як студія Pixar ледь не стала банкрутом

Студію Pixar створено ще до того, як комп’ютерна анімація стала такою, якою ми знаємо її зараз. У 1971 році режисер Джордж Лукас заснував свою компанію з виробництва кінофільмів Lucasfilm.

Тоді, коли вони випустили надпопулярні Зоряні війни з комп’ютерною графікою, режисер захопився розвитком комп’ютерної графіки у кіноіндустрії.

Так, у 1979 році у компанії Lucasfilm відкрили підрозділ, який мав займатися лише комп’ютерною графікою. Першими, хто прийшов у Lucasfilm були Ед Кетмел та Елві Рей Сміт, які відповідали за комп’ютерну графіку.

Згодом до них приєднався дизайнер Джон Ластер, який працював у Disney, але там йому не дозволяли реалізовувати свої сміливі ідеї. Всі троє мали одну мрію на трьох — зробити повнометражний мультфільм, який би повністю був виконаний за допомогою комп’ютерної графіки.

Однак у ті часи можливостей комп’ютерів та й кількох працівників було недостатньо, аби зробити цілий мультфільм. Тому почали з мультика на 90 секунд під назвою Пригоди Андре та бджілки Воллі. Розробники близько року працювали над створенням тривимірного зображення за допомогою комп’ютера.

І вже у 1984 представили перший мультик, повністю зроблений за допомогою комп’ютерної графіки. Комп’ютерний підрозділ мав великі перспективи, тому власник Джордж Лукас продав його Стіву Джобсу за перших фінансових проблем.

Джобс назвав компанію Pixar, але у працівників і нового власника розбігалися погляди на подальше майбутнє компанії. Кеттл, Сміт і Ластер наполягали на тому, щоб компанія розвивалася у мультиплікаційному напрямі. Джобс хотів зробити ще одну компанію з виготовлення і продажу комп’ютерної техніки, або ж програмного забезпечення.

Засновникам довелося погодитися. Перший час вони виготовляли апарати та програмне забезпечення для різного обладнання. Однак, паралельно з тим, Pixar розробляли нові мультфільми.

У 1986 році світ побачив легендарний мультик Люксо молодший, про дорослу і малу лампи. Згодом лампа стала символом компанії та оселилася на логотипі. Завдяки таким коротким мультфільмам Pixar демонстрували свої розробки та можливості.

Згодом на компанію звернули увагу Disney і почали приглядатися до її інновацій, але не були готові впровадити їх у себе. Поки Дісней думав, а Джобс ставив на продаж програмного забезпечення, комп’ютерною графікою захопилися рекламні компанії.

Тільки завдяки комп’ютерній графіці для реклами Pixar хоч якось трималися на плаву. Весь цей час Стів Джобс те й робив, що вкладав у компанію гроші й навіть платив зарплату із власної кишені.

Майже 10 років компанія вважалася збитковою. Джобс потім зізнався, що якби у 1986 році знав, скільки йому буде коштувати зберегти компанію, то він навіть би й не придбав Pixar.

Як Disney врятували Pixar від нестачі коштів

У 1991 році Disney нарешті наважилася підписати із Pixar контракт. Компанія Walt Disney замовила виробництво повнометражного мультфільму, виготовленого повністю за допомогою комп’ютерної графіки.

Промальовувати людей на комп’ютері у ті часи було складно. Герої виходили надто пластикові, тоді й виникла ідея зробити мультфільм про справді пластикових героїв. Так народилася Історія іграшок.

Робота над мультфільмом кипіла. Працівники Pixar почали буквально жити в офісі. Засновники компанії нарешті реалізовували мрію всього життя — зробити повнометражний мультфільм за допомогою комп’ютерної графіки.

У мультфільм було вкладено понад 40 млн доларів. І Disney, і Pixar очікували в прокаті зібрати хоча б 70. Історія іграшок окупилася буквально в перші вихідні прокату і заробила понад 40 млн доларів. Через два місяці після старту прокату мультик заробив 362 млн.

Вперше за дев’ять років компанія і Стів Джобс отримали прибуток. Коли інновації вистрілили, Disney запропонував Pixar десятирічний контракт на співпрацю. Ті погодились, а Pixar почали випускати мультфільм за мультфільмом.

Всі вони мали неабиякий успіх, а у 2006, після закінчення контракту на співпрацю, Стів Джобс продав Pixar компанії Walt Disney. Нині компанія, яка дев’ять років була збитковою, вже понад 20 років заробляє мільярди.

А нещодавно ми розповідали, що зйомки фільмів за мотивами мультиків Disney завдали більшої шкоди екології, ніж деякі аеропорти.

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