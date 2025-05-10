Как один мультфильм спас Pixar от банкротства и Стива Джобса

Хотя бы раз в жизни каждый из нас смотрел мультфильмы студии Pixar, а их лого с лампой, которая вытесняет собой букву “i” в названии стало легендарным.

Это первая компания, которая сделала мультик полностью с помощью компьютерной графики и подарила миру Историю игрушек, Корпорацию монстров, Рататуй и другие хиты.

Однако мало кто знает, что в течение девяти лет студия была убыточна, хотя сняла немало бестселлеров. При чем здесь Стив Джобс и почему именно лампа стала символом компании — рассказали в программе Ранок у великому місті.

Как студия Pixar чуть не стала банкротом

Студия Pixar была создана еще до того, как компьютерная анимация стала такой, какой мы ее знаем сейчас.

В 1971 году режиссер Джордж Лукас основал свою компанию по производству кинофильмов Lucasfilm. Когда они выпустили сверхпопулярные Звездные войны с компьютерной графикой, режиссер увлекся развитием компьютерной графики в киноиндустрии.

Так в 1979 году в компании Lucasfilm открыли подразделение, которое должно было заниматься только компьютерной графикой. Первыми пришедшими в Lucasfilm были Эд Кэтмел и Элви Рэй Смит, которые отвечали за компьютерную графику.

Впоследствии к ним присоединился дизайнер Джон Ластер, работавший в Disney, но там ему не разрешали реализовывать свои смелые идеи. Все трое имели одну мечту на троих — сделать полнометражный мультфильм, который полностью был бы выполнен с помощью компьютерной графики.

Однако в те времена возможностей компьютеров и нескольких работников было недостаточно, чтобы сделать целый мультфильм. Поэтому начали с мультика на 90 секунд под названием Путешествия Андре и пчелки Уолли. Разработчики около года работали над созданием трехмерного изображения с помощью компьютера.

И уже в 1984 году представили первый мультик, полностью сделанный с помощью компьютерной графики. Компьютерное подразделение имело большие перспективы, поэтому владелец Джордж Лукас продал его Стиву Джобсу при первых финансовых проблемах.

Джобс назвал компанию Pixar, но у работников и нового владельца разбегались взгляды на дальнейшее будущее компании. Кэттл, Смит и Ластер настаивали на том, чтобы компания развивалась в мультипликационном направлении. Джобс хотел сделать еще одну компанию по изготовлению и продаже компьютерной техники или программного обеспечения.

Основателям пришлось согласиться. Первое время они производили аппараты и программное обеспечение для различного оборудования. Однако параллельно с тем Pixar разрабатывали новые мультфильмы.

В 1986 году мир увидел легендарный мультик Люксо младший, о взрослой и маленькой лампе. Затем лампа стала символом компании и поселилась на логотипе. Благодаря таким коротким мультфильмам Pixar демонстрировали свои разработки и возможности.

Затем на компанию обратили внимание Disney и стали присматриваться к ее инновациям, но не были готовы ввести их у себя. Пока Дисней думал, а Джобс ставил на продажу программное обеспечение, компьютерной графикой увлеклись рекламные компании.

Только благодаря компьютерной графике для рекламы Pixar хоть как-то держались на плаву. Все это время Стив Джобс то и делал, что вкладывал в компанию деньги и даже платил зарплату из собственного кармана.

Около 10 лет компания считалась убыточной. Джобс потом признался, что если бы в 1986 году знал, сколько ему будет стоить сохранить компанию, то он даже не приобрел бы Pixar.

Как Disney спасли Pixar от нехватки средств

В 1991 году Disney наконец-то решилась подписать с Pixar контракт. Компания Walt Disney заказала производство полнометражного мультфильма, изготовленного полностью с помощью компьютерной графики.

Прорисовывать людей на компьютере в те времена было сложно. Герои выходили слишком пластиковые, тогда и возникла идея сделать мультфильм о действительно пластиковых героях. Так родилась История игрушек.

Работа над мультфильмом кипела. Сотрудники Pixar начали буквально жить в офисе. Основатели компании наконец-то реализовывали мечту всей жизни — сделать полнометражный мультфильм с помощью компьютерной графики.

В мультфильм было вложено более 40 млн долларов. И Disney, и Pixar ожидали в прокате собрать хотя бы 70. История игрушек окупилась буквально в первые выходные проката и заработала более 40 млн долларов. Через два месяца после старта проката мультик заработал 362 миллиона.

Впервые за девять лет компания и Стив Джобс получили прибыль. Когда инновации выстрелили, Disney предложил Pixar десятилетний контракт на сотрудничество. Те согласились, а Pixar начали выпускать мультфильм по мультфильму.

Все они имели большой успех, а в 2006, после окончания контракта на сотрудничество, Стив Джобс продал Pixar компании Walt Disney. В настоящее время компания, которая девять лет была убыточной, уже более 20 лет зарабатывает миллиарды.

А недавно мы рассказывали, что съемки фильмов по мотивам мультиков Disney нанесли больший вред экологии, чем некоторые аэропорты.

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