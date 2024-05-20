18 часов разговаривали и кормили батончиком, чтобы выжил: история военного, которого отвоевали в смерти

Его не брали в армию, потому что у него четыре ребенка, но потом он встал на защиту родины. Харьковчанин Иван пошел добровольцем в ряды Нацгвардии, когда началось полномасштабное вторжение.

И 15 апреля, во время боев вблизи Клищеевки, на Бахмутском направлении, россияне сбросили на бойцов БпЛА. Так для него закончилась последняя ротация в зону боевых действий.

Военный получил тяжелое ранение — потерял ногу. Быстро наложить турникет помогли побратимы, которые вытащили военного из ловушки. Они же стали его наибольшей поддержкой в течение следующих 18 часов, пока раненый Иван ждал эвакуации.

— Попускали турникеты раз в час, пускали кровь, не давали заснуть — постоянно говорили со мной, давали воды, запихивали в меня батончик… да, нескоро я их снова стану есть, — отшучивается во время рассказа военный.

Он провел месяц в реанимации, прошел поэтапные операции, а медикам удалось сохранить его руку.

Иван делится планами — получить протез и снова пойти защищать Украину.

Из нашего другого материала можешь узнать историю бойца, чудом выжившего после обстрела и не знавшего, сможет ли он ходить.

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