18 годин розмовляли та годували батончиком, аби побратим вижив: історія військового, якого вибороли у смерті

Його не брали до війська, бо має чотирьох дітей, але згодом він таки став на захист батьківщини. Харків’янин Іван пішов добровольцем до лав Нацгвардії, коли почалося повномасштабне вторгнення.

Та 15 квітня, під час боїв поблизу Кліщіївки, на Бахмутському напрямку, росіяни скинули на бійців БпЛА. Так для нього закінчилася остання ротація до зони бойових дій.

Військовий отримав тяжке поранення — втратив ногу. Швидко накласти турнікет допомогли побратими, які витягли військового з пастки. Вони ж стали його найбільшою підтримкою протягом наступних 18 годин, доки поранений Іван чекав на евакуацію.

— Попускали турнікети раз на годину, пускали кров, не давали заснути — постійно говорили зі мною, давали води, запихали в мене батончик… так, не скоро я їх знову стану їсти, — віджартовується під час розповіді військовий.

Він місяць провів у реанімації, пройшов поетапні операції, а медикам вдалося зберегти його руку.

Іван ділиться планами на майбутнє, — отримати протез та знову піти захищати Україну.

З нашого іншого матеріалу можеш дізнатися історію бійця, який дивом вижив після обстрілу та не знав, чи зможе він ходити.

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