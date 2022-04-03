Мариуполь, Бердянск и Луганская область — рассказываем о результатах работы гуманитарных коридоров 3 апреля

39-й день войны. На востоке города Украины продолжают жить под обстрелами, и мы пытаемся эвакуировать оттуда людей.
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 03.04.22.
Несмотря на договоренности, оккупанты неоднократно нарушали режим тишины во время эвакуации в Луганской области.
Несмотря на договоренности, оккупанты неоднократно нарушали режим тишины во время эвакуации в Луганской области.
В настоящее время РФ обращает внимание и обстрелы на восток Украины. Раньше мы рассказывали о ситуации в Луганской области.