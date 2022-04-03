Маріуполь, Бердянськ та Луганська область — розповідаємо про результати роботи гуманітарних коридорів 3 квітня

39 день війни. На сході міста України продовжують жити під обстрілами й ми намагаємося евакуювати звідти людей.
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 03.04.22.
Попри домовленості окупанти неодноразово порушували режим тиші під час евакуації у Луганській області.
Попри домовленості окупанти неодноразово порушували режим тиші під час евакуації у Луганській області.
Нині РФ направляє свою увагу та обстріли на схід України. Раніше ми розповідали про ситуацію на Луганщині.