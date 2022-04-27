На велосипедах, тачках и лодках: как люди из Херсона бегут от фейкового референдума

Город Херсон и Херсонщина сейчас живут под оккупацией российских войск.

Власть Российской Федерации уже имеет свои планы на эту область, она планирует провозгласить херсонскую народную республику. Референдум был назначен на 27 апреля.

Очевидно, тактика России не планирует подвергаться ребрендингу, но это и к лучшему, потому что люди точно понимают всю абсурдность подобных референдумов.

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С самого города уехать почти невозможно, оттуда никого не выпускают до проведения референдума.

Однако люди из области бегут на подконтрольные Украине территории, не желая принимать участие в фейковом голосовании.

Так, Кривой Рог принял уже более пяти тысяч переселенцев из Херсона.

69-летней Ольге Луповой помогли преодолеть 9 километров до украинского блокпоста дочь и внучки.

Я закинула на тачку две бутылки воды где-то три литра, мальчики меня обливали и тянули. Я вставала и лезла дальше на четвереньки.

Женщина делится, что в дом напротив попадали раз пять, разнесли его вдребезги. Сейчас она живет в школьном спортзале Кривого Рога, оборудованном для переселенцев.

Вместе с ней живет и односельчанин Иван Михайлович, бежавший из Высокополья на стареньком велосипеде, потому что Херсонщина сейчас опасна.

Переехал туда из Чернобыля и спокойно жил, вплоть до полномасштабной войны. Своими глазами видел, как сосед стек кровью, потому что ему оторвало обе ноги.

Хранили как: завернули в простыню, а в бутылку положили записку, закупорили и похоронили вместе с телом.

Мужчина рассказал о том, что российские оккупанты врывались в дома и устраивали облавы на мужчин. Дом Ивана Михайловича не был исключением.

Он счастлив, что выдержал пистолет, приставленный к спине и сбежал из оккупации. Однако переживает за дочь, которая вместе с семьей вынужденно остается в Херсоне.

Эти люди сейчас находятся в состоянии стресса и неопределенности. Поэтому обязательно нужно знать, как правильно поддержать человека, переживающего стресс.