На велосипедах, тачках та човнах: як люди з Херсонщини тікають від фейкового референдуму

Місто Херсон та Херсонщина зараз живе під окупацією російських військ.

Влада Російської Федерації вже має свої плани на цю область, вона планує проголосити херсонську народну республіку. Референдум призначили на 27 квітня.

Вочевидь, тактика Росії не планує зазнавати ребрендингу, але це й на краще, бо люди точно розуміють всю абсурдність подібних референдумів.

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З самого міста виїхати майже неможливо, звідти нікого не випускають до проведення референдуму.

Проте люди з області тікають на підконтрольні Україні території, не бажаючи брати учать в фейковому голосуванні.

Так, Кривий Ріг прийняв вже понад п’ять тисяч переселенців з Херсонщини.

69 річній Ользі Луповій допомогли подолати 9 кілометрів до українського блокпоста донька та онуки.

Я закинула на тачку дві пляшки води десь по три літри, хлопчики мене обливали і тягнули. Я вставала і лізла далі рачки.

Жінка ділиться, що в дім навпроти потрапляли разів зо п’ять, рознесли його вщент. Зараз вона живе у шкільному спортзалі Кривого Рогу, обладнаного для переселенців.

Разом з нею живе і односелець Іван Михайлович, який тікав з Високопілля на старенькому велосипеді, бо Херсонщина зараз небезпечна.

Переїхав туди з Чорнобиля й спокійно жив, аж до повномасштабної війни. На власні очі бачив, як сусід стік кров’ю, через те, що йому відірвало обидві ноги.

Хоронили як: загорнули в простирадло, а в пляшку поклали записку, закупорили, та й поховали разом з тілом.

Чоловік розповів про те, що російські окупанти вривалися в будинки та влаштовували облави на чоловіків. Дім Івана Михайловича не був винятком.

Він щасливий, що успішно витримав пістолет, приставлений до спини та втік з окупації. Проте переживає за доньку, яка разом з родиною вимушено лишається в Херсоні.

Ці люди зараз знаходяться в стані стресу та невизначеності. Тож обов’язково треба знати як правильно підтримати людину, що переживає стрес.