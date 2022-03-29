Не было газа, отопления, питьевой воды и еды: истории уехавших за границу

Более трех миллионов украинцев вынуждены были бежать за границу.

Часто люди выезжали под пулями и молились, чтобы оккупанты не расстреляли их авто, как это сделали с колонной других.

Ситуация в Мариуполе настолько ужасна, что пришлось бежать

Там не боятся назвать Путина оккупантом, не боятся сказать, что ненавидят его.

Так делает и 31-летняя Алина Бескровная, которой вместе с матерью удалось выехать из ада к позициям украинских войск.

Алина рассказывает, что чудом спаслась вместе с матерью. Авто друга не пострадало от обстрелов, и женщин довезли в Запорожье.

Мы проехали 18 блокпостов, 16 из которых — российские. Знали, что два дня назад оккупанты обстреляли легковые авто. Нам повезло.

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Девушка переживает за отца, ведь неизвестно, жив ли он. В городе нет связи, поэтому дозвониться ему невозможно.

Город находится в глубоком гуманитарном кризисе. Кроме связи, там нет газа, отопления, питьевой воды и еды.

Тысячи мариупольцев стали бездомными, в том числе и Алина, ведь дома разгромили.

Люди живут в подвалах. Мы топили снег, чтобы было что пить, готовили на открытом огне под обстрелами, а ребята ходили за водой за пять километров от подвала.

Пережили холокост и должны были бежать от Путина в Германию

Многие пережившие нацизм и коммунизм теперь убегают от ракет Путина. Пережить это снова — тяжело.

Они вспоминают все ужасы прошлого, через которые пришлось пройти в молодости, от чего становится страшно — такая реакция у Татьяны Журавлевой.

Киевлянка Лариса Друзденко говорит, что до последнего не хотела уезжать. Она хотела бы остаться вплоть до момента, пока на голову не начнет падать потолок.

Следует убедиться, что мы помогаем переселенцам идти дальше

Еврокомиссар внутренних дел Йлва Йоганссон поделилась стремлением убедиться, что ЕС помогает украинцам двигаться дальше в другие страны — члены ЕС.

Для этого создали платформы для фиксирования всех прибывающих и тех, кто подавается на временную защиту.

Также Совет ЕС активно противодействует эксплуатации украинских беженцев уголовными группировками. Вводит законы, предоставляющие защиту детям, прибывшим на территорию ЕС без взрослых.

Беженцы же считают, что и в Евросоюзе и мире нужно быть начеку, ведь Путин непредсказуем.

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