Не було газу, опалення, питної води та їжі: історії тих, хто поїхав за кордон

Понад три мільйони українців мусили тікати за кордон.

Часто люди виїжджали під кулями й молилися, аби окупанти не розстріляли їхнє авто, як це зробили з колоною інших.

Ситуація в Маріуполі настільки жахлива, що довелося тікати

Там не бояться назвати Путіна окупантом, не бояться сказати, що ненавидять його.

Так робить і 31-річна Аліна Безкровна, якій разом з матір’ю вдалося виїхати з пекла до позицій українських військ.

Аліна розповідає, що дивом врятувалася разом з мамою. Авто друга не постраждало від обстрілів, і жінок довезли до Запоріжжя.

Ми проїхали 18 блокпостів, 16 з яких — російські. Знали, що два дні тому окупанти обстріляли легкові авто. Нам пощастило.

Читати на тему Карта бойових дій в Україні та тимчасово небезпечні напрямки Де в Україні наразі точаться бойові дії та які ділянки є небезпечними.

Дівчина переймається за батька, адже невідомо, чи живий він. У місті немає зв’язку, тож додзвонитися до нього неможливо.

Місто перебуває в глибокій гуманітарній кризі. Окрім зв’язку, там немає газу, опалення, питної води та їжі.

Тисячі маріупольців стали безхатьками, серед них і Аліна, адже будинки розгромили.

Люди живуть у підвалах. Ми топили сніг, щоб було що пити, готували на відкритому вогні під обстрілами, а хлопці ходили за водою за п’ять кілометрів від підвалу.

Пережили голокост та мусили тікати від Путіна до Німеччини

Багато тих людей, які пережили нацизм та комунізм, тепер тікають від ракет Путіна. Пережити це знову — важко.

Вони пригадують усі жахіття минулого, через які довелося пройти в молодості, від чого стає страшно — така реакція у Тетяни Журавльової.

Киянка Лариса Друзденко каже, що до останнього не хотіла їхати. Вона б воліла лишитися аж до моменту, поки на голову не почне падати стеля.

Слід переконатися, що ми допомагаємо переселенцям йти далі

Єврокомісар внутрішніх справ Йлва Йоганссон поділилася прагненням переконатися, що ЄС допомагає українцям рухатися далі в інші країни — члени ЄС.

Для цього створили платформи для фіксування всіх тих, хто прибуває та подається на тимчасовий захист.

Також Рада ЄС активно протидіє експлуатації українських біженців кримінальними угрупованнями. Вводить закони, що надають захист дітям, які прибули на територію ЄС без дорослих.

Біженці ж вважають, що й у Євросоюзі та світі треба бути напоготові, адже Путін непередбачуваний.

Росія вже хизується хімічною зброєю, та що це таке і що треба знати для власної безпеки, читайте в нашому матеріалі.