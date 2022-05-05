Нет победе захватчиков! Всемирный конгресс украинцев предложил сделать 9 мая Днем позора РФ

Всемирный конгресс украинцев предложил устроить День позора РФ 9 мая. Ведь сакральная для россиян победа многих народов во Второй мировой войне нагло присвоена. Украинцы же предлагают отмечать вместо Дня победы — Russia Shame Day.

Что такое Russia Shame Day

Президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод:

Когда украинцы видят, как ведут себя россияне в этот день — показывают георгиевскую ленту, хвастаются, как захватили Донбасс и Крым, не могут себе позволить, чтобы они праздновали свои псевдопобеды.

— Российская пропаганда использует общую победу, чтобы показать, какая Россия сильная, что все должны быть “под ней”.

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Как видим, Россия сейчас наследует фашистов, от которых мы освободили Европу. Именно поэтому мы начали мировую кампанию Russia Shame Day, чтобы весь мир увидел, какой на самом деле является Россия.

Акция будет проходить более чем в 60 странах мира, везде, где есть организация Всемирного конгресса украинцев. Члены конгресса будут работать лично и онлайн, чтобы не допустить поддержки россиянам 9 мая, чтобы весь мир смотрел на Россию как на захватчиков.

9 мая не должно быть днем ​​празднования россиян, а лишь Днем позора.

Как присоединиться к акции Russia Shame Day

Обычные пользователи социальных сетей могут приобщиться к благому делу. Нужно выложить фото зверств россиян, совершенных по отношению к украинцам, и поставить хэштег — #RussiaShameDay.

Очень важно показывать миру преступления россиян, поэтому конгресс призывает украинцев активно принимать участие.

Мы должны изменить менталитет граждан Германии и других дружественных России стран, чтобы опозорить агрессию против Украины. Европу освобождали не только россияне, но и украинцы, а немцы — не должны россиянам за это ничего.

Наоборот, это Россия должна Украине и всей Европе.

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