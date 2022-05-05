Ні перемозі загарбників! Світовий конгрес українців запропонував зробити 9 травня Днем ганьби РФ

Світовий конгрес українців запропонував влаштувати День ганьби РФ 9 травня. Адже сакральна для росіян перемога багатьох народів у Другій світовій війні нахабно привласнена. Українці ж натомість пропонують відзначати замість Дня перемоги — Russia Shame Day.

Що таке Russia Shame Day

Президент Світового конгресу українців Павло Грод:

Коли українці бачать, як поводять себе росіяни в цей день — показують георгіївську стрічку, вихваляються, як захопили Донбас і Крим, не можуть собі дозволити, щоб вони святкували свої псевдоперемоги.

— Російська пропаганда використовує спільну перемогу, щоб показати, яка Росія нібито сильна, що всі мають бути “під нею”.

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Як бачимо, Росія зараз наслідує фашистів, від яких ми визволили Європу. Саме тому ми розпочали світову кампанію Russia Shame Day, щоб весь світ побачив, якою справді є Росія.

Акція відбуватиметься у понад 60 країн світу, всюди, де є організація Світового конгресу українців. Члени конгресу працюватимуть особисто та онлайн, щоб не допустити підтримки росіянам 9 травня, щоб весь світ дивився на Росію як на загарбників.

9 травня не має бути днем святкування росіян, а лише Днем ганьби.

Як долучитись до акції Russia Shame Day

Звичайні користувачі соціальних мереж також можуть долучитися до благої справи. Потрібно викласти фото звірств росіян, вчинених щодо українців, та поставити хештег — #RussiaShameDay.

Дуже важливо показувати світу злочини росіян, тож конгрес закликає українців активно долучатись.

Ми мусимо змінити менталітет громадян Німеччини та інших дружніх до Росії країн, щоб осоромити агресію проти України. Європу звільняли не лише росіяни, а й українці, а німці — не винні росіянам за це нічого.

Навпаки, Росія винна Україні та всій Європі.

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