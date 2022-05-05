Світ

Ні перемозі загарбників! Світовий конгрес українців запропонував зробити 9 травня Днем ганьби РФ

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 05 Травня 2022, 13:30

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