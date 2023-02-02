Танками во двор и “психологический расстрел” — что пережила в оккупации одна из общин Черниговской области

Они пережили месяц российской оккупации, но даже сейчас — почти год спустя — некоторые до сих пор срываются на слезы. Новобасанская община в Черниговской области была среди первых, куда зашли российские войска в самом начале полномасштабного вторжения.

Захватчики убивали, выгоняли людей из подвалов, где они прятались от обстрелов. Россияне брали гражданских в заложники, боясь, что местные сдадут их позиции Вооруженным силам Украины. Но люди сдавали все равно и ждали украинскую армию.

Российские военные даже воровали еду из детского сада. Сначала забрали продукты, а затем сбросили украинский флаг.

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— Сторож — единственный человек, живущий неподалеку. Он мог видеть и рассказывать, что происходит. Он говорил, есть или нет уже украинского флага, — рассказывает директор детсада Зернятко Галина Руденко.

Сейчас в садике над полками с игрушками следы от российских обстрелов. Они напоминают, что оккупанты творили в округе. Воспитатели, чтобы не напоминать малышам о пережитых ужасах, во время воздушной тревоги говорят, что идут на прогулку и спускаются с ними в укрытие.

Захватчики на танках заезжали во двор к людям. А в соседнем селе в первый день оккупации россияне расстреляли шестерых гражданских. Об этом рассказал заместитель председателя местного сообщества Валерий Мозговой. Его оккупанты 25 дней держали в заложниках, а еще — председателя ОТГ, начальника отдела образования, местного депутата и еще около 20 мужчин. Их держали в подвалах и запугивали.

Каждый день говорили: “Бросим гранту и подорвем вас”, — вспоминает Валерий.

Он рассказывает, как их с завязанными глазами и руками вывели на “психологический расстрел”.

— Это сейчас понимаю, что это были выстрелы возле уха. Четыре выстрела из пистолета. В тот момент понимаешь, что жизнь очень коротка. Приятно, что никто не плакал, не просился, не падал на колени, — рассказывает Мозговой.

Когда в марте вражеские позиции накрыла украинская авиация, оккупанты просто взбесились. Тогда взяли больше всего заложников. ВСУ освободили общину 31 марта, с тех пор здесь учатся жить заново. Многое отстроили.

Российские военные разрушили жизнь многих сел, поселков и общин. Ранее мы рассказывали, как восстанавливаются люди в Прибугском возле Николаева после постоянных обстрелов.

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