Люди

Танками на подвір’я та “психологічний розстріл” — що пережила в окупації одна з громад Чернігівщини

Поліна Спасенко, журналістка програми Вікна-новини 02 Лютого 2023, 08:00
Новобасанська громада: як люди жили під час окупації

Більше відео
0:04:54
Бійці в черзі
Поранені бійці ЗСУ без питної води, ліфта та електронних черг — що сталося
0:12:27
Як за час війни змінились умови служби жінок у ЗСУ
Маленькими кроками до великих перемог: як змінилися умови служби жінок у ЗСУ та над чим ще треба працювати
0:04:39
Олександр та Марія Сладкові: історія подружжя про 120 днів у блокадному Маріуполі
120 днів у блокаді Маріуполя не зламали їхній дух! Історія подружжя, яке їздить Україною та допомагає землякам відновитися
0:05:13
Реабілітаційні центри для переселенців: як працюють в Україні
Два дні “відкачувала” доньку після евакуації! Історія родини з окупованого Приморська
Дивитись більше

Останні відео
0:04:25
Новобасанська громада: як люди жили під час окупації

Танками на подвір’я та “психологічний розстріл” — що пережила в окупації одна з громад Чернігівщини
0:04:54
Бійці в черзі
Поранені бійці ЗСУ без питної води, ліфта та електронних черг — що сталося
Карта бойових дій в Україні 02.02.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 2 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:01:33
Перехоплені розмови окупантів: скаржаться на втрати на фронті
“Картинно-демонстративна армія впаде, як картковий будиночок”: на що жаліються окупанти в перехоплених розмовах
0:09:56
Окупанти в пологовому
Шпиталі армії РФ у пологових будинках: що відбувається в окупованому Луганську
0:12:27
Як за час війни змінились умови служби жінок у ЗСУ
Маленькими кроками до великих перемог: як змінилися умови служби жінок у ЗСУ та над чим ще треба працювати
0:04:04
Культурний етнос Закарпаття
Культурний етнос Закарпаття: як світлини українського митця вразили весь світ
0:02:47
Винищувачі Україні
Передавати чи ні? Коли винищувачі F-16 з’являться на службі ЗСУ
0:04:45
Ситуація на Бахмутському напрямку 01.02.2023
Ми не знали, чи вийдемо звідти — як дев’ятеро українських прикордонників знищили 50 вагнерівців
0:20:52
Михайло Подоляк про ефективність флешмобу #freetheleopards
Як леопардовий флешмоб допоміг Україні отримати німецькі танки — відповідь Подоляка
Більше відео
Бійці в черзі
Читати далі
Поранені бійці ЗСУ без питної води, ліфта та електронних черг — що сталося

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь