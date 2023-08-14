Дедушка погибшего мальчика не сдержал слез! Местные в Ивано-Франковской области рассказали об атаке

В Коломыйской громаде Ивано-Франковской области 12 и 13 августа провели дни траура над 8-летним мальчиком — Володей Балабаником. Он погиб в результате ракетного удара по Ивано-Франковской области в пятницу.

Российский Кинжал попал в частный дом в Коломыйском районе, где жила семья с тремя детьми.

Володя получил многочисленные осколочные ранения. За его жизнь медики боролись более двух часов, однако ребенок не выжил.

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Василий Головацкий — дедушка 8-летнего мальчика, погибшего в больнице. Мужчина рассказывает, что в момент попадания его внук с отцом были во дворе. Двое других детей и бабушка — в доме. Мать в момент удара находилась на работе.

Я прихожу, а здесь лежит ребенок.., — рассказывает дедушка погибшего.

Взрывной волной вырвало деревья и выбило окна. Односельчанин Василия Головацкого — Василий Лохнюк — показывает образовавшуюся после попадания воронку. Осколки ракеты упали в его дворе.

По словам старосты, сейчас комиссия подсчитывает ущерб, нанесенный попаданием ракеты Кинжал. Также в течение 12 и 13 августа на территории Ивано-Франковской общины отменили все мероприятия.

Напомним, ранее мы рассказывали об 11-летнем Никите, пережившем обстрел Покровска.

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