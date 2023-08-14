Дідусь загиблого хлопчика не стримав сліз! Місцеві на Івано-Франківщині розповіли про атаку

У Коломийській громаді на Івано-Франківщині 12 і 13 серпня провели дні жалоби над 8-річним хлопчиком — Володею Балабаником. Він загинув внаслідок ракетного удару по Івано-Франківщині у п’ятницю. Російський Кинджал влучив у приватний будинок у Коломийському районі, де жила сім’я з трьома дітьми.

Володя дістав численні осколкові поранення. За його життя медики боролися понад дві години, утім дитина не вижила.

Василь Головацький — дідусь 8-річного хлопчика, що загинув у лікарні. Чоловік розповідає, що у момент влучання його онук із батьком були на подвір’ї. Двоє інших дітей та бабуся — у хаті. Матір в момент удару перебувала на роботі.

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Я приходжу, а тут лежить дитина.., — розповідає дідусь.

Вибуховою хвилею повиривало дерева і повибивало вікна. Односелець Василя Головацького — Василь Лохнюк — показує вирву, яка утворилася після влучання. Уламки ракети впали на його подвір’ї.

Зі слів старости, зараз комісія підсумовує збитки, які завдало влучання ракети Кинджал. Також упродовж 12 і 13 серпня на території Івано-Франківської громади скасували усі заходи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 11-річного Микиту, що пережив обстріл Покровська.

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