Отключение света: почему первыми ограничивают бизнес и промышленность

Из-за нехватки мощностей в системе в Украине вводят экстренные отключения света. От электроэнергии сначала отключают бытовых пользователей и бизнесы, а энергопитание объектов критической инфраструктуры пока не ограничивается.

Заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона Єдині новини рассказал Вадиму Карпьяку, почему сперва отключают промышленных потребителей.

Отключение света в Украине

По словам Николая Колесника, промышленные потребители создают наибольшую нагрузку на энергосистему Украины. Соответственно, их и отключают от электроснабжения первыми.

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— Цель графиков отключения света — сбалансировать ситуацию в регионах Украины при необходимости. Поэтому мы призываем и промышленность экономно потреблять электроэнергию, использовать ее только при критической необходимости, ограничивать рекламу.

Правительство дало возможность промышленности импортировать электроэнергию, общая ее доля достигает 30% в межсезонье — и 50% во время отопительного периода, — отметил Колесник.

Он также призвал общественность разумно потреблять электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки с 17:00 до 22:00.

Сейчас наихудшая ситуация с электроснабжением — в Харьковской области.

Стоит подготовиться ко всему, ведь ситуация в энергосистемах остается сложной, Укрэнерго уже сообщали об отключении света во всех регионах Украины для всех потребителей. Подготовься к блекауту: что стоит купить на случай отсутствия света, мы рассказывали раньше.

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