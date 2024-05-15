Відключення світла: чому найперше обмежують бізнес та промисловість

Через брак потужностей в системі, в Україні запроваджують екстрені відключення світла. Від електроенергії відключають спершу побутових користувачів та бізнеси, а енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури наразі не обмежується.

Заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону Єдині новини розповів Вадиму Карп’яку, чому спершу вимикають промислових споживачів.

Відключення світла в Україні

За словами Миколи Колісника, промислові споживачі створюють найбільше навантаження на енергосистему України. Відповідно, їх і відключають від електропостачання першими.

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— Мета графіків відключення світла — збалансувати ситуацію в регіонах України за необхідністю. Тому ми закликаємо і промисловість економно споживати електроенергію, використовувати її лише за критичної необхідності, обмежувати навісну рекламу.

Уряд дав можливість промисловості імпортувати електроенергію, загальна її частка сягає 30% у міжсезоння та 50% — під час опалювального періоду, — зазначив Колісник.

Він також закликав громадськість розумно споживати електроенергію, особливо у години пікового навантаження з 17:00 до 22:00.

Найгірша ситуація з електропостачанням зараз у Харківській області.

Варто підготуватися до всього, адже ситуація в енергосистем залишається складною, Укренерго вже повідомляли про відключення світла у всіх регіонах України для усіх споживачів. Підготуйся до блекауту: що варто купити на випадок відсутності світла, ми розповідали раніше.

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