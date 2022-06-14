Пенсионной реформы в этом году не будет. Лазебная о социальных выплатах на оккупированных территориях

Сейчас миллионы украинцев стали вынужденными переселенцами и нуждаются в помощи государства. Тысячи граждан также остались на оккупированных территориях и не могут воспользоваться деньгами.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала о социальных выплатах украинцам во время войны.

О пенсиях и выплатах на оккупированных территориях

— Несмотря на войну, мы остаемся социальным государством, мы не сократили ни одну государственную выплату. Продолжаем стопроцентное финансирование всех государственных выплат вне зависимости от территории, где проживают люди.

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Однако министр отметила, что у людей на временно оккупированных территориях есть проблемы с возможностью воспользоваться выплаченными деньгами.

Если человек остался на оккупированной территории, то есть механизм централизованного начисления. Если у пенсионера была банковская карта, то пенсия начисляется на нее.

— Мы создали два механизма. Если человек получал пенсию по почте, то ему по умолчанию открывается счет в Ощадбанке и пенсия хранится там. И другой — зеркальный алгоритм: если банк не работает, то почта должна донести человеку пенсию, — сообщила министр.

По данным министерства, до 300 тысяч человек не могут получить пенсию.

Однако Лазебная уверяет, что каждая пенсия будет ждать человека, деньги никуда не денутся и будут выплачены.

Была даже разработана программа Минсоцполитики и Укрзалізниці. Когда пенсионер выезжает на подконтрольные Украине территории, ему сразу в поезде могут выдать определенную сумму средств для того, чтобы человек знал, что государство его поддерживает.

О переселенцах

После 24 февраля в Украине зарегистрировалось 2,8 млн ВПЛ. По словам Лазебной, почти все получили социальные выплаты, осталось около 200 тыс. человек. Государство уже выделило почти 23 млрд грн на помощь именно ВПЛ.

О выплатах родным погибших

— Есть пенсия, которая выплачивается при потере кормильца. Она назначается в зависимости от стажа погибшего человека или как государственная помощь, если у человека не было стажа. Есть также программа пенсий в случае потери кормильца для семей военных, отдельно программа для поддержки семей пропавших без вести, — сообщила министр.

По словам Лазебной, первыми, кто теряет кормильца, являются дети. Так что им пенсия выплачивается до 18 лет, а если они становятся студентами — до 23. А также пенсию могут получать нетрудоспособные родители и жена, воспитывающая детей.

Также Лазебная сказала, что пенсионной реформы в этом году не будет, однако в следующем году возможно создание пенсионных накопительных счетов.

Украинцев поддерживает правительство, страны-партнеры и разные благотворительные организации. Ранее мы рассказывали, как получить помощь в ADRA Ukraine и кто это может сделать.

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