Пенсійної реформи цього року не буде. Лазебна про соціальні виплати на окупованих територіях

Нині мільйони українців стали вимушеними переселенцями та потребують допомоги від держави. Тисячі громадян також залишилися на окупованих територіях і не можуть скористатися грошима.

Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна розповіла про соціальні виплати українцям під час війни.

Про пенсії та виплати на окупованих територіях

— Попри війну, ми залишаємося соціальною державою, ми не скоротили жодної державної виплати. Продовжуємо стовідсоткове фінансування усіх державних виплат незалежно від території, де проживають люди.

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Проте міністерка сказала, що у людей на тимчасово окупованих територіях не завжди є можливість скористатися виплаченими грошима.

Якщо людина залишилася на окупованій території, то є механізм централізованого нарахування. Якщо пенсіонер мав банківську карту, то пенсія нараховується на неї.

— Ми зробили два механізми. Якщо людина отримувала пенсію поштою, то їй за замовчуванням відкривається рахунок в Ощадбанку і пенсія зберігається там. Та інший — дзеркальний алгоритм: якщо банк не працює, то пошта має донести людині пенсію, — повідомила міністерка.

За даними міністерства, до 300 тисяч осіб не можуть отримати пенсію.

Проте Лазебна запевняє, що кожна пенсія чекатиме на людину. Гроші нікуди не дінуться і будуть виплачені.

Було навіть розроблено програму Мінсоцполітики разом з Укрзалізницею. Коли пенсіонер виїжджає на підконтрольні Україні території, йому відразу у потязі можуть видати певну суму коштів для того, щоб людина знала, що держава її підтримує.

Про переселенців

Після 24 лютого в Україні зареєструвалося 2,8 млн ВПО. За словами Лазебної, майже всі отримали соціальні виплати, лишилося близько 200 тис. осіб. Держава вже виділила майже 23 млрд грн на допомогу саме ВПО.

Про виплати рідним загиблих

— Є пенсія, яка виплачується у разі втрати годувальника. Вона призначається залежно від стажу людини, яка загинула, або як державна допомога, якщо в людини не було стажу. Є також програма пенсій у разі втрати годувальника для родин військових, окремо програма для підтримки родин зниклих безвісти, — повідомила міністерка.

За словами Лазебної, першими, хто втрачає годувальника, є діти. Тож їм пенсія виплачується до 18 років, а якщо вони стають студентами — до 23. Також пенсію можуть отримувати непрацездатні батьки та дружина, яка виховує дітей.

Також Лазебна сказала, що цьогоріч пенсійної реформи не буде, проте наступного року можливе створення пенсійних накопичувальних рахунків.

Українців підтримує уряд, країни-партнери та різні благодійні організації. Раніше ми розповідали, як отримати допомогу в ADRA Ukraine та хто це може зробити.

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