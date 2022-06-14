Україна

Пенсійної реформи цього року не буде. Лазебна про соціальні виплати на окупованих територіях

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Червня 2022, 20:00
Пенсії та соціальні виплати на окупованих територіях

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