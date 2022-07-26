Украина

Называют друг друга трусами и начинают драку. Оккупант рассказал матери, как избили генерала

Богдана Макалюк, редактор сайта 27 июля 2022, 00:00
Называют друг друга трусами и начинают драку. Оккупант рассказал матери, как избили генерала

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