Называют друг друга трусами и начинают драку. Оккупант рассказал матери, как избили генерала

Внутри российской армии продолжается беспорядок и споры. Доходит дело даже до драк между командирами и генералами, ведь сами называют своих военных трусами.
23-летний оккупант Никита Чубуков из 11 ОДШБ рассказывает своей маме Оксане о том, как генералы начали драку из-за того, что один из них обозвал личный состав трусами.
Оккупант: — Приехал генерал и говорит: “Ваши ребята — трусы”, а сам не знает, что там было. А старый командир бригады, не знаю, правда или нет, как увидел, так дал ему в рожу. Генерал генералу дал в рожу.
Мать: — Вот так… А что? Командиры и офицеры…
Оккупант: — Все шокированы. Ведь если бы не наша бригада, то половина войск сюда вообще бы не заехала. Ведь эта бригада самое сложное направление принимала.
Мать: — Близко к сердцу не воспринимай. Больно слышать такое, ведь вы многое сделали и такое слышать…
Однако русские солдаты не огорчаются, им только в радость посмотреть, как бьются генералы.
Оккупант: — Как нам сказали, всем понравилось, что генералу дали в рожу.
Пока российские военные ссорятся и сражаются между собой, украинские слаженно работают и уходят в контрнаступление. Ранее Олег Жданов рассказал об успехах ВСУ на Херсонском направлении.
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