Называют друг друга трусами и начинают драку. Оккупант рассказал матери, как избили генерала

Внутри российской армии продолжается беспорядок и споры. Доходит дело даже до драк между командирами и генералами, ведь сами называют своих военных трусами.

23-летний оккупант Никита Чубуков из 11 ОДШБ рассказывает своей маме Оксане о том, как генералы начали драку из-за того, что один из них обозвал личный состав трусами.

Оккупант: — Приехал генерал и говорит: “Ваши ребята — трусы”, а сам не знает, что там было. А старый командир бригады, не знаю, правда или нет, как увидел, так дал ему в рожу. Генерал генералу дал в рожу.

Мать: — Вот так… А что? Командиры и офицеры…

Оккупант: — Все шокированы. Ведь если бы не наша бригада, то половина войск сюда вообще бы не заехала. Ведь эта бригада самое сложное направление принимала.

Мать: — Близко к сердцу не воспринимай. Больно слышать такое, ведь вы многое сделали и такое слышать…

Однако русские солдаты не огорчаются, им только в радость посмотреть, как бьются генералы.

Оккупант: — Как нам сказали, всем понравилось, что генералу дали в рожу.

Пока российские военные ссорятся и сражаются между собой, украинские слаженно работают и уходят в контрнаступление. Ранее Олег Жданов рассказал об успехах ВСУ на Херсонском направлении.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!