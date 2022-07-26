Називають один одного боягузами й починають бійку. Окупант розповів матері, як побили генерала

Усередині російської армії й надалі продовжується безлад і суперечки. Доходить справа навіть до бійок між командирами та генералами, бо ті називають своїх військових боягузами.

23-річний окупант Микита Чубуков з 11 ОДШБ розповідає своїй мамі Оксані про те, як генерали розпочали бійку через те, що один із них обізвав особовий склад боягузами.

Окупант: — Приїхав генерал й каже: “Ваші хлопці — боягузи”, а сам не знає, що там було. А старий командир бригади, не знаю, правда чи ні, як побачив, то дав йому в пику. Генерал генералу дав у пику.

Мати: — Оце так… А ті що? Командири й офіцери…

Окупант: — Усі шоковані. Адже, якби не наша бригада, то половина військ сюди взагалі б не заїхала. Адже ця бригада найскладніший напрямок брала.

Мати: — Близько до серця не сприймай. Боляче чути таке, адже ви багато зробили й таке чути…

Проте російські солдати не засмучуються, їм тільки в радість подивиться, як б’ються генерали.

Окупант: — Як нам сказали, то всім сподобалося, що генералу дали у пику.

Поки російські військові сваряться й б’ються між собою, українські злагоджено працюють та йдуть у контрнаступ. Раніше Олег Жданов розповів про успіхи ЗСУ на Херсонському напрямку.

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