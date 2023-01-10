По секретному рецепту! Как делают энергетические сладости для ВСУ

Энергетические сладости для наших защитников производит в Ровенской области переселенка из Николаева.

Ребята просят батончики. Это питательно. Они способствуют работе желудочно-кишечного тракта, и здесь очень много витаминов. Они полезны. Несколько таких батончиков – это полноценный перекус, – рассказывает переселенка из Николаева Василина Чекалина.

Питательные батончики женщина готовит по своему рецепту, ведь дома 11 лет работала кондитером.

Только удалось выехать Николаева, женщина захотела делать что-то полезное для наших воинов, поэтому выпекает полезные сладости, которые придают энергии и хорошее настроение нашим защитникам на передовой.

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