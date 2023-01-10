За секретним рецептом! Як роблять енергетичні солодощі для ЗСУ

Енергетичні солодощі для наших захисників виготовляє на Рівненщині переселенка з Миколаєва.

Хлопці просять батончики. Це поживно. Вони сприяють роботі шлунково-кишкового тракту, і тут дуже багато вітамінів. Вони корисні. Кілька таких батончиків — це повноцінний перекус, – розповідає переселенка з Миколаєва Василина Чекаліна.

Поживні батончики жінка готує за власним рецептом, адже вдома 11 років працювала кондитеркою.

Щойно вдалося виїхати з атакованого росіянами Миколаєва, жінка захотіла робити щось корисне для наших воїнів, тож випікає корисні солодощі, які надають енергії та гарного настрою нашим захисникам на передовій.

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