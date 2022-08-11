Помогает выживать! Как смелый глава ОСМД в Николаеве не оставил своих соседей в беде

После уничтожения ВСУ комплексов С-300, обстреливавших Николаев, враг применяет новую тактику, уничтожая город ракетами с кассетными боеприпасами и снарядами с воспламенительным эффектом, которые после попадания вызывают пожар.

Нынешняя ночь прошла спокойно. В результате вчерашних атак повреждены более трех десятков частных домов, складов и автобаза. Три человека, в частности, подросток — ранены.

Один из глав городских ОСМД, Евгений Корольков, в таких условиях не только обеспечивает комфортные условия людям, но и активно вовлекает их в волонтерство.

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Напомним, ранее мы рассказывали о том, как харьковчане обустроили дом-крепость.