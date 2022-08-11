Помогает выживать! Как смелый глава ОСМД в Николаеве не оставил своих соседей в беде

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Елена Горячева 11 августа 2022, 21:34

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Культурная оборона: как стендап во время войны стал звездой программы
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Безопасность конструкции энергоблоков и последствия возможной аварии — ученая о постройке Запорожской АЭС

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