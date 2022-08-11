Допомагає виживати — як сміливий очільник ОСББ у Миколаєві не полишив своїх сусідів у біді

Після знищення ЗСУ комплексів С-300, що обстрілювали Миколаїв, ворог застосовує нову тактику — нівечить місто ракетами з касетними боєприпасами та снарядами з запальним ефектом, які після влучання викликають пожежу.

Нинішня ніч пройшла спокійно. У результаті вчорашніх атак пошкоджені понад три десятки приватних будинків, склади та автобаза. Троє людей, зокрема, підліток — поранені.

Один з очільників міських ОСББ Євген Корольков в таких умовах не лише забезпечує комфорт людям, а й активно залучає їх до волонтерства.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як харків’яни облаштували будинок-фортецю.