Люди

Допомагає виживати — як сміливий очільник ОСББ у Миколаєві не полишив своїх сусідів у біді

Олена Горячева 11 Серпня 2022, 21:34

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Миколаїв

Допомагає виживати — як сміливий очільник ОСББ у Миколаєві не полишив своїх сусідів у біді
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