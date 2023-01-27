Женщина шла по стеклу босиком: последствия ракетной атаки на Киев

Он погиб, обеспечивая работу электросетей. В Укрэнерго подтвердили, что в столице во время ракетной атаки не стало работника одной из ремонтных бригад энергетиков.

Травмы разных степеней тяжести получили еще несколько его коллег. В результате атаки на Киев и область были повреждены преимущественно гражданские объекты, частные дома, многоэтажки и машины.

Сразу пациент был взят в операционную, оказана помощь в полном объеме. Но, к сожалению, еще пациенту придется выполнять несколько оперативных вмешательств.

Пока его состояние средней тяжести, но в достаточно тяжелом психологическом состоянии, — рассказывает заведующий отделением политравмы Дмитрий Мясников.

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Валентина Николаевна из Киевской области тоже стала свидетелем обстрела. Рядом с ее домом ночью сбили дрон-камикадзе, но что случилось, боится и вспоминать.

Я шла по стеклу босая, вскоре мне вытащили стекло из ноги. А что к чему, я не знаю. Слышу, здесь кричат, я кричу. Вышла во двор, здесь все завалено, — рассказывает пострадавшая Валентина Николаевна.

Киевская городская прокуратура по факту массированного обстрела начала уголовное производство. Больше о последствиях последней российской атаки — в сюжете.

Ранее мы рассказывали характеристики гиперзвуковой и очень опасной ракеты Кинжал.

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