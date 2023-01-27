Жінка йшла по склу босоніж: наслідки ракетної атаки на Київ

Він загинув, забезпечуючи роботу електромереж. В Укренерго підтвердили, що напередодні у столиці під час ракетної атаки не стало працівника однієї з ремонтних бригад енергетиків.

Травми різних ступенів тяжкості отримали ще кілька його колег. Внаслідок атаки на Київ та область було пошкоджено переважно цивільні об’єкти, приватні будинки, багатоповерхівки й машини.

Одразу пацієнта було взято в операційну, надано допомогу в повному обсязі. Але на жаль ще пацієнту доведеться виконувати декілька оперативних втручань.

Наразі його стан середньої тяжкості, але у досить важкому психологічному стані, — розповідає завідувач відділення політравми Дмитро Мясніков.

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Валентина Миколаївна з Київщини теж стала свідком обстрілу. Поруч з її будинком вночі збили дрон-камікадзе, але що сталося, то боїться й згадувати.

Я йшла по склу боса, та згодом мені витягли скло з ноги. А що до чого, я не знаю. Чую, тут кричать, я кричу. Вийшла надвір, тут все завалено, — розповідає постраждала Валентина Миколаївна.

Київська міська прокуратура за фактом масованого обстрілу розпочала кримінальне провадження. Більше про наслідки останньої російської атаки — у сюжеті.

Раніше ми розповідали характеристики гіперзвукової та дуже небезпечної ракети Кинджал.

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