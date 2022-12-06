Крепче стали, горячее огня. Поздравление Валерия Залужного с Днем ВСУ

Сегодня, 6 декабря, Украина отмечает День Вооруженных сил Украины — профессиональный праздник наших военных. В этом году он как никогда особенный. Ведь именно благодаря нашим воинам мы можем продолжать свою жизнь.

В этот день все поздравляют наших защитников и защитниц, борющихся за свободу, мирное небо и наше спокойствие.

Искренней речью поздравил отважных воинов с праздником и главнокомандующий украинских Вооруженных сил Валерий Залужный.

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В начале речи он вспомнил о погибших собратьях и сестрах, защищавших покой украинцев, а также об их семьях. Мысли об этих отважных людях терзают его сердце как главнокомандующего и как отца, мужа и сына.

Они заставляют оглядываться на пройденный нами путь длиной почти девять лет. Это путь воинов, путь людей, имеющих смелость и достоинство выбрать свободу.

Читать по теме День Вооруженных сил Украины: самые теплые поздравления для наших защитников и защитниц Держи поздравления в прозе и картинках ко Дню Вооруженных сил Украины.

Хотя этот путь и залит кровью, полон страданий и боли, но именно он ведет нас вперед, чтобы отомстить и победить, — говорит Залужный.

Залужный убежден, что бок о бок с ним служат родному государству лучшие! Крепче стали, горячее огня и сильнее любой стихии.

Поэтому он горд быть главнокомандующим всех солдат, сержантов, офицеров, работников и ветеранов Вооруженных сил и защищать вместе с ними Украину в такое тяжелое время.

Я верю в каждого из вас и в нашу победу. Сердечно поздравляю с Днем ВСУ, желаю быстрого восстановления раненым воинам. Всем, кто в строю — сил и стойкости, вдохновения и радости, победоносного мира.

Сейчас нашу армию признают во всем мире, ведь такое молниеносное сопротивление потрясло и вошло в историю. Как украинская армия менялась со времен независимости, чтобы добиться такого уровня, читай в нашем материале.

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