Прицельные обстрелы и “заочные похороны Путина”: как Запорожье стало форпостом Приазовья

Жители казацкого Запорожья принимают беженцев и раненых из Приазовья, а еще активно волонтерят. И даже на этом направлении российские войска устраивают обстрелы и провокации.
О ситуации в Запорожье 19 марта – далее.
Запорожье стало одним из основных транзитных узлов для обессиленных жителей Приазовья, которые бегут от рашистов. В город в основном на частных легковушках уже прибыло около 14 тысяч человек. Среди них немало мариупольцев.
На их машинах – белые ленты, надписи Дети, а еще – разбитые от взрывов окна и дыры от осколков боеприпасов.
Фото: Дмитро Баєвський / Gordonua
Накануне почти два десятка человек получили ранения.
В одном из районов города сообразительные горожане установили современному фюреру надгробие, украсив его крылатыми фразами украинского сопротивления.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как живет Харьков, на который рашисты ежедневно сбрасывают бомбы.