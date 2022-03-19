Прицельные обстрелы и “заочные похороны Путина”: как Запорожье стало форпостом Приазовья

Жители казацкого Запорожья принимают беженцев и раненых из Приазовья, а еще активно волонтерят. И даже на этом направлении российские войска устраивают обстрелы и провокации.

О ситуации в Запорожье 19 марта – далее.

Запорожье стало одним из основных транзитных узлов для обессиленных жителей Приазовья, которые бегут от рашистов. В город в основном на частных легковушках уже прибыло около 14 тысяч человек. Среди них немало мариупольцев.

На их машинах – белые ленты, надписи Дети, а еще – разбитые от взрывов окна и дыры от осколков боеприпасов.

Тем временем оккупант прицельно прыгает из артиллерии в сторону Запорожья с большого расстояния, но приближаться к укрепленному городу боится. При этом и дальнобойные обстрелы наносят много вреда.

Накануне почти два десятка человек получили ранения.

В оккупированном Бердянске пропала журналистка Громадського Виктория Рощина. Уже несколько дней она не выходит на связь.

Громадського Виктория Рощина. Уже несколько дней она не выходит на связь. А в самом Запорожье уже похоронили Путина. Или, по крайней мере, сделали визуализацию события, которого с нетерпением ждут миллионы людей во всем мире.

В одном из районов города сообразительные горожане установили современному фюреру надгробие, украсив его крылатыми фразами украинского сопротивления.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как живет Харьков, на который рашисты ежедневно сбрасывают бомбы.