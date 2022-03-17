Уничтожают здания и сбрасывают бомбы — как живет Харьков сегодня

Харьковская область уже не первый день страдает от вражеских обстрелов.

Сегодня там 21 погибший и, по меньшей мере, 25 раненых, из которых 10 в тяжелом состоянии. По данным областной прокуратуры, это только после одного обстрела в Харьковской области, в городке Мерефа.

Российские оккупанты разбили школу и дом культуры, повреждены также соседние дома. В самом Харькове кафиры сбросили бомбу на самый большой в восточной Европе рынок Барабашова.

Накануне в Харькове, при очередном обстреле Салтовки российскими градами, погиб один из волонтеров. Это произошло прямо в жилом квартале, когда он с товарищами раздавал людям хлеб. Это уже не первая волонтерская смерть в Харькове.

На следующий день, после того, как потеряли коллегу, волонтеры снова выезжают помогать горожанам и защитникам, рискуя собственными жизнями.

В этом легендарном городе живет бабушка, которая пережила блокаду Ленинграда, а теперь не может выехать из Харькова. Раньше мы рассказывали историю этой невероятной женщины.