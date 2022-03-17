Знищують будівлі та скидають бомби — як живе Харків сьогодні

Харківська область вже не перший тиждень потерпає від ворожих обстрілів.

Сьогодні там 21 загиблий та щонайменше 25 поранених, з яких 10 – у тяжкому стані. За даними обласної прокуратури, це лише після одного обстрілу на Харківщині, у містечку Мерефа.

Російські окупанти розтрощили школу та дім культури, пошкоджені також сусідні будинки. У самому Харкові окупанти скинули бомбу на найбільший у східній Європі ринок Барабашова.

Напередодні у Харкові під час чергового обстрілу Салтівки російськими градами загинув один із волонтерів. Це сталося просто у житловому кварталі, коли він із товаришами роздавав людям хліб. Це вже не перша волонтерська смерть у Харкові.

Уже наступного дня, після того, як втратили колегу, волонтери знову виїжджають допомагати містянам та захисникам, ризикуючи власними життями.

В цьому місті-герої живе також і бабуся, яка пережила блокаду Ленінграда, а тепер не може виїхати з Харкова, який постійно під обстрілами. Раніше ми розповідали історію цієї неймовірної жінки.