Я сьогодні вперше в житті виступав у метро — Вакарчук про візит до Харкова

Російські загарбники не полишають надій узяти Харків та тероризують мирне населення. Проте їм не вдасться зламати дух харків’ян.

Співак Святослав Вакарчук відвідав місто та провів репортаж розбомбленою вулицею. Виконавець дав імпровізований концерт у харківському метро для людей, які змушені там переховуватися від авіанальотів.

Я сьогодні вперше в житті виступав у метро. Але не так, як деякі музиканти заробляють гроші в мирний час і співають для містян, які спішать на роботу. Я співав для тих, хто там живе.

Дивися, що відбувається у Харкові зараз.

Поки українські зірки всіляко допомагають Україні та кричать на весь світ про злочини РФ, росіяни все ще апатично розводять руками й відмовляються, ніби від них нічого не залежить. Співачка Джамала засудила апатичність росіян.