Я сегодня впервые в жизни выступал в метро — Вакарчук о визите в Харьков

Российские захватчики не оставляют надежды взять Харьков и терроризируют мирное население. Однако им не удастся сломать дух харьковчан.

Певец Святослав Вакарчук посетил город и провел репортаж по разбомбленной улице. Исполнитель дал импровизированный концерт в харьковском метро для людей, вынужденных там скрываться от авианалетов.

Я сегодня впервые в жизни выступал в метро. Но не так, как некоторые музыканты зарабатывают деньги в мирное время и поют для спешащих на работу горожан. Я пел для тех, кто там живет.

Смотри, что происходит в Харькове сейчас.

Пока украинские звезды всячески помогают Украине и кричат на весь мир о преступлениях РФ, россияне все еще апатично разводят руками и отговариваются, мол что от них ничего не зависит. Певица Джамала осудила апатичность россиян.