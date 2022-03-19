Прицільні обстріли та “заочне поховання Путіна”: як Запоріжжя стало форпостом Приазов’я

Мешканці козацького Запоріжжя приймають біженців та поранених з Приазов’я, а ще — активно волонтерять. Та навіть на цьому напрямку російські війська влаштовують обстріли та провокації.
Про ситуацію на Запоріжжі 19 березня – далі.
Запоріжжя стало одним з основних транзитних вузлів для знесилених мешканців Приазов’я, які втікають від рашистів. До міста здебільшого на приватних легковиках вже прибули близько 14 тисяч людей. З-поміж них чимало маріупольців.
На їхніх автах – білі стрічки, написи Діти, а ще – потрощені вибухами вікна та дірки від уламків боєприпасів.
Фото: Дмитро Баєвський / Gordonua
Напередодні майже два десятки людей дістали поранення.
В одному з районів міста небайдужі та кмітливі городяни встановили сучасному фюреру надгробок, оздобивши його крилатими фразами українського спротиву: “Доброго вечора, ми з України”.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як живе Харків, на який рашисти щоденно скидають бомби.