Днепр встал на военные рельсы! Как горожане держат ближний тыл на своих плечах

Промышленное сердце страны, город миллионник, с 14-го года ставший форпостом. В Днепре каждый день принимают тяжелых раненых военных и первыми встречают вынужденных переселенцев из самых горячих точек.

Город, находящийся в 200 км от линии фронта, с начала полномасштабного российского вторжения не остановился ни на минуту. Здесь под регулярными российскими ракетными обстрелами каждый держит свой фронт: промышленный, медицинский, кулинарный или культурный.

У нас есть самое короткое плечо для транспортировки больного, а это очень важно, потому что длинная транспортировка ухудшает состояние больного. Сегодня минно-взрывная травма — это и ожог, и рана, и переломы костей, и поражение органов слуха, и т. д., — объясняет врач Сергей.

Как живет прифронтовой Днепр и чем приближает нашу победу — смотри в сюжете Кристины Венгеляускайте.

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