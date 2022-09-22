Дніпро стало на військові рейки! Як містяни тримають близький тил на своїх плечах

Промислове серце країни, місто-мільйонник, яке з 2014-го року стало форпостом. У Дніпрі щоденно приймають найважчих поранених військових та першими зустрічають вимушених переселенців із найгарячіших точок.

Місто, яке розташоване за 200 км від лінії фронту, від початку повномасштабного російського вторгнення не зупинилося ані на мить. Тут під регулярними російськими ракетними обстрілами кожен тримає свій фронт: промисловий, медичний, кулінарний чи культурний.

Ми маємо найкоротше плече для транспортування хворого, а це дуже важливо, бо довге транспортування погіршує стан хворого. Сьогодні мінно-вибухова травма — це й опік, і рана, і переломи кісток, і ураження органів слуху, і так далі, — пояснює лікар Сергій.

Як нині живе прифронтове Дніпро та чим наближає нашу перемогу — дивись у сюжеті Христини Венгеляускайте.

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